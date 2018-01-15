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В Венесуэле разгромили группу мятежного офицера Переса
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В Венесуэле заявили о разгроме группы мятежного офицера Переса 

РИА Новости 15 января 2018
Фото: AFP 2018 / Juan Barreto
Венесуэльские власти заявили в понедельник о разгроме в результате спецоперации группы мятежного офицера Оскара Переса, которая в 2017 году угнала вертолет и обстреляла здание МВД и Верховного суда.
Текст заявления МВД Венесуэлы был зачитан по государственному телевидению. Из него следует, что мятежники открыли огонь по полиции, убили двух и тяжело ранили пятерых сотрудников.
В результате ответных действий пять членов группы были захвачены в плен, остальные убиты на месте, отмечает канал Globovision. О судьбе самого Переса пока не уточняется.
В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили розыск причастных к событиям людей.
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