В Венесуэле разгромили группу мятежного офицера Переса

В Венесуэле заявили о разгроме группы мятежного офицера Переса

Венесуэльские власти заявили в понедельник о разгроме в результате спецоперации группы мятежного офицера Оскара Переса , которая в 2017 году угнала вертолет и обстреляла здание МВД и Верховного суда.

Текст заявления МВД Венесуэлы был зачитан по государственному телевидению. Из него следует, что мятежники открыли огонь по полиции, убили двух и тяжело ранили пятерых сотрудников.

В результате ответных действий пять членов группы были захвачены в плен, остальные убиты на месте, отмечает канал Globovision. О судьбе самого Переса пока не уточняется.