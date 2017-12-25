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Канада решила выдворить посла Венеуэлы
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Канада решила выдворить посла Венеуэлы 

Газета.Ru 25 декабря 2017
Власти Канады объявили о своем решении выдворить посла Венесуэлы и поверенного в делах страны. Об этом сообщается на сайте канадского МИДа.
Как объяснила глава МИД Канады Христя Фриланд, это решение стало ответом на аналогичный шаг Каракаса.
"В ответ на решение режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, я объявляю, что посла Венесуэлы в Канаде… больше не рады видеть в Канаде. Я также объявляю поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата", — говорится в сообщении.
Ранее Венесуэла объявила персонами нон грата посла Бразилии и поверенного в делах Канады.
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