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Что там за стеной: "гигантский ребенок" появился на границе США и Мексики
Фото: Chicago Tribune
Французский художник, известный под псевдонимом JR, установил с помощью местных жителей по обе стороны стены гигантский черно-белый портрет ребенка на границе США и Мексики. Работа посвящена проблеме миграции, сообщает The Assosiated Press.
Сообщается, что ребенок на снимке — маленький житель одного из приграничных домов на мексиканской стороне.
Отметим, что объект появился на границе на фоне решения Дональда Трампа об отмене DACA — программы, которая оказывала помощь молодым перспективным мигрантам.
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