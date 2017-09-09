Французский художник, известный под псевдонимом JR, установил с помощью местных жителей по обе стороны стены гигантский черно-белый портрет ребенка на границе США и Мексики. Работа посвящена проблеме миграции, сообщает The Assosiated Press.

Сообщается, что ребенок на снимке — маленький житель одного из приграничных домов на мексиканской стороне.