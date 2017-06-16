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Захарова о новой политике США в отношении Гаваны: Куба соседа давно знает в лицо
Мария Захарова прокомментировала смену политической линии США по отношению к Кубе. Официальный представитель министерства иностранных дел России выразила мнение в своём аккаунте в Facebook.
«… её (Кубы – прим. Рамблер) руководство, думаю, сразу предвидело глубину манёвров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента.Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо», — написала Захарова.
Захарова добавила, что «единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость». По мнению дипломата, американскую внешнюю политику также отличает стремление вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. 16 июня президент США Дональд Трамп заявил о частичном отказе от политики бывшего главы государства Барака Обамы по отношению к Кубе. Американский президент обвинил власти Кубы в поставках оружия Северной Корее, а также обвинил Рауля Кастро в «способствовании хаосу» в Венесуэле. По мнению Трампа, правительство островного государства поддерживало рабский труд и эксплуатацию по всему миру. Нынешняя администрация Белого дома ужесточит правила выезда американских туристов на островное государство и запретит совершать деловые операции в юрисдикции США с кубинскими военными структурами. Своё заявление Трамп сделал в Майами, где проживает множество кубинских иммигрантов. В конце 2014 года Барак Обама объявил о нормализации отношений с Гаваной. В марте 2016 года президент США впервые за почти 90 лет посетил с официальным визитом Кубу.
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