Полиция задержала предполагаемого убийцу Лоалвы Браз

Сотрудники правоохранительных органов Рио-де-Жанейро задержали подозреваемого в убийстве бразильской певицы Лоалвы Браз. 23-летний Уолас Виейра уже дал признательные показания. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Главным мотивом убийства в полиции считают личную месть. Тело солистки французской группы Kaoma, исполнительницы хита «Ламбада» было обнаружено 19 января в сгоревшем автомобиле. Задержанный рассказал на допросе, что он и его подельники не планировали убивать певицу. Виейра раньше работал в небольшой гостинице «Азур», которая принадлежала Лоалве Браз, однако мужчина был уволен в связи с подозрением в краже еды и бытовой техники. Как зафиксировали камеры наружного наблюдения, несколько мужчин ворвались утром на территорию гостиницы и подожгли здание. В то время, пока пожарные тушили возгорание, на пульт диспетчера поступило новое сообщение – на этот раз о возгорании легкового автомобиля в 800 метрах от гостиницы. Тело Браз было обнаружено в этой машине прибывшими на место происшествия пожарными. По словам предполагаемого убийцы, он и его подельники хотели лишь ограбить гостиницу. В ходе допроса Виейра указал полицейским на место, где они оставили награбленное: керамическую вазу, один внешний жесткий диск и икону. Кроме того, грабители унесли с собой «золотой диск», который группа Kaoma получила за хит 1989-го года «Ламбада». Всего артистка получила за свою профессиональную карьеру более 80 золотых и платиновых дисков. В составе группы Kaoma она записала три студийных альбома, еще три пластинки певица записала в рамках сольной карьеры.