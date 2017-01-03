Трамп: больше не должно быть освобождений из Гуантанамо

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере выступил против дальнейшего освобождения заключенных из тюрьмы в Гуантанамо

"Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это невероятно опасные люди, которых нельзя пускать обратно на поле боя", - написал он.