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Трамп: больше не должно быть освобождений из Гуантанамо
Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере выступил против дальнейшего освобождения заключенных из тюрьмы в Гуантанамо
"Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это невероятно опасные люди, которых нельзя пускать обратно на поле боя", - написал он.
В августе 2016 года сообщалось, что президент США Барак Обама все еще намерен закрыть Гуантанамо до конца президентского срока.
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