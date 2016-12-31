Убийство посла на Рождество: бразильская полиция задержала трех подозреваемых

В Бразилии раскрыли убийство греческого посла. Как оказалось, в его убийстве участвовали его же супруга и ее любовник вместе со своим родственником. Сейчас все трое задержаны. Следствию предстоит выяснить, кто из них стал инициатором убийства.

Рождественский отпуск семья Амиридис решила провести в Рио-де-Жайнеро. По версии Франсуазы, супруги посла, он ненадолго вышел из дома, но так и не вернулся. Через два дня после исчезновения посла, она обратилась в полицию.

Позднее в тот же день машина, которую арендовал пятидесятидевятилетний Амиридис, была найдена сгоревшей. После проведения экспертизы было установлено, что внутри находилось тело пропавшего посла.

"Франсуаза стала противоречить самой себе. Она была в истерике и начала утверждать, что офицер полиции был автором убийства ее мужа", — пояснил представитель полиции Эваристо Понтес.

Офицер, на которого указала сеньора Амиридис, – никто иной, как ее 29-летний любовник — сотрудник военной полиции Сержиу Морейра.

Он быстро сознался в убийстве посла. Но сказал, что действовал в рамках самообороны. По его версии, посол, узнав об измене супруги, накинулся на него с кулаками. Полицейский ударил дипломата ножом. Однако против Сержиу выступила не только его любовница, но и племянник Эдуарду, который тоже оказался замешан в этом деле.

"Франсуаза должна была уйти из дома, оставив посла одного. Задача Эдуарду заключалась в том, чтобы стоять на стреме перед домом. Сержиу, в свою очередь, должен был войти внутрь и совершить задуманное. Во время допроса Эдуарду сказал, что Франсуаза обещала заплатить ему 25 тысяч долларов через тридцать дней, чтобы не было никаких проблем", — отметил представитель полиции Эваристо Понтес.

Что касается самой Франсуазы Амиридис, свою вину она полностью отрицает. По ее словам, она узнала об убийстве только на следующий день, увидев пятна крови на диване в своей гостиной. А после Франсуаза и вовсе заявила, что на протяжении семейной жизни дипломат регулярно ее избивал.

Кириакос Амиридис служил генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. И именно тогда он и встретил свою будущую супругу – Франсуазу, жительницу бедного пригорода бразильской столицы. Она моложе дипломата почти на 20 лет. Сейчас все трое фигурантов дела арестованы на 30 дней. Тело Кириакоса Амиридиса было доставлено на родину.