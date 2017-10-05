«Нелюбовь» допустили к борьбе за «Оскар»

Кинокартина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева допущена к участию в конкурсе на соискание премии «Оскар», сообщается на сайте киноакадемии.

Отмечается, что фильм вошел в лонг-лист претендентов на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», где поборется за приз с представителями 91 страны.

В прошлом году за премию боролись 85 зарубежных картин. Дебютантами «Оскара» в 2018 году станут киноленты из Гаити, Гондураса, Лаоса, Мозамбика, Сенегала и Сирии.

Шорт-лист номинантов юбилейной, 90-ой премии «Оскар» будет объявлен 23 января 2018 года. Вручение наград состоится 4 марта.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В картине, которая рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

В мае фильм Андрея Звягинцева участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля, где был награжден призом жюри. «Нелюбовь» — вторая работа Звягинцева, выдвинутая от России на «Оскар». Его предыдущая картина «Левиафан» попала в число номинантов на премию в 2015 году, но уступила польскому фильму «Ида» Павла Павликовского.