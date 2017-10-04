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Алена Водонаева в гостях у Рамблера
Фото: Рамблер
Сегодня в 19:00 в прямом эфире еженедельного шоу Рамблер/live с нами будет Алена Водонаева — звезда «Дома-2», модель Playboy, мечта многих мужчин, актриса и певица. Девушка будет не одна, а с супругом — музыкантом Алексеем Косинусом, за которого она вышла замуж 11 сентября.
Ведущий прямого эфира — Вадим Воронов, утреннее шоу на «Новом Радио».
Смотрите прямой эфир на нашей странице в Одноклассниках сегодня, 4 октября, в 19:00!
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