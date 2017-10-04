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Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором раскритиковал организаторов телевизионной премии ТЭФИ.
Познер обратился к Индустриальному комитету (ИК) с просьбой отказаться от названия ТЭФИ и вручения скульптуры Эрнста Неизвестного победителям.
По словам ведущего, сейчас премия утратила демократичность, которую в 1994 он пообещал скульптору Неизвестному блюсти.
До 2008 года (когда Познер руководил Академией российского телевидения (АРТ), которая вручала ТЭФИ) демократичность соблюдалась — членом Академии мог стать любой человек, работающий на ТВ.
Сейчас же в состав ИК, который заменил АРТ, входят только семь учредителей, назначающие жюри, которое и выбирает победителей. В последнем отборе, пишет Познер, участвовали всего лишь 14 человек, что «не имеет ничего общего с демократическим выбором».
3 октября в театре «Россия» прошло вручение телепремии ТЭФИ-2017. Лучшей информационной программой стало «Время» на Первом канале, лучшим интервьюером — Владимир Соловьев, лучшим развлекательным ток-шоу — «Пусть говорят», а общественно-политическим — «60 минут»
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