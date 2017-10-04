Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором раскритиковал организаторов телевизионной премии ТЭФИ.

Познер обратился к Индустриальному комитету (ИК) с просьбой отказаться от названия ТЭФИ и вручения скульптуры Эрнста Неизвестного победителям.

По словам ведущего, сейчас премия утратила демократичность, которую в 1994 он пообещал скульптору Неизвестному блюсти.

До 2008 года (когда Познер руководил Академией российского телевидения (АРТ), которая вручала ТЭФИ) демократичность соблюдалась — членом Академии мог стать любой человек, работающий на ТВ.

Сейчас же в состав ИК, который заменил АРТ, входят только семь учредителей, назначающие жюри, которое и выбирает победителей. В последнем отборе, пишет Познер, участвовали всего лишь 14 человек, что «не имеет ничего общего с демократическим выбором».