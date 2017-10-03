Главные события у вас в почте
В сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»
Пользователи сети посмеялись над зрителями российской ленты «Крым». Судя по публикациям в Twitter, юзеры не поверили, что такие вообще существуют.
Специально полазил по кинотеатрам посмотреть сколько людей на Крым пошли
1300 руб за билет.
Господин знает толк в извращениях pic.twitter.com/2oh8NjnzpU— Roma Tonik (@ZimniiVeter) 30 сентября 2017 г.
Один из микроблогеров опубликовал скриншот из сервиса по покупке билетов на киносеансы, на котором занято только одно место. «Господин знает толк в извращениях», — пошутил @ZimniiVeter.
— Поехали куда-то в безлюдное тихое место?
— Я не хочу на фильм "Крым"— МинПанд (@crimeapanda) 2 октября 2017 г.
Многие отмечали, что при таком раскладе поход на «Крым» — лучший способ уединиться.
Ранее в сентябре пользователи портала «Кинопоиск» пожаловались на взлом аккаунтов. В их профилях появилась отметка об ожидании выхода драмы «Крым». Руководство ресурса провело внутреннее расследование, в итоге рейтинг картины был снижен.
Оставить комментарий