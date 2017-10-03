Эрнст передал премию ТЭФИ Малахову

Программа Первого канала «Пусть говорят» была признана победителем премии «ТЭФИ-2017» в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма», передает РИА «Новости».

"Что касается лучшего развлекательного ток-шоу, то все присутствующие знают, что программы делает масса людей. Программы, которые выходят по 16 лет, делают много людей. Тем не менее, этот приз, я считаю, должен остаться на память о Первом канале Андрею Малахову", — сказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

"Пусть говорят" боролась за звание развлекательного ток-шоу прайм-тайма с передачами «Секрет на миллион» (НТВ) и «Откровенно» (ТВ Центр).

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев получил премию ТЭФИ в номинации «Интервьюер».