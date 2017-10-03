Многомиллионные гонорары, шикарные дома и головокружительный успех: как разбогатели звезды «Игры престолов»



Популярнейший сериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина , буквально озолотил снявшихся в нем актеров, карьера и материальное благополучие которых вышли после успеха шоу на принципиально новый уровень.

Лина Хиди входит в пятерку самых высокооплачиваемых актеров «Игры престолов». По данным киноизданий, со съемок седьмого сезона, исполнительница роли королевы Семи Королевств и вдовы короля Роберта Баратеона Серсеи Ланнистер стала зарабатываить по $2,5 миллиона за эпизод. Начиналось все с более скромных гонораров ($160 тысяч за серию), но с ростом популярности сериара ощутимо начали расти и зарплаты главных звезд проекта. Летом Хиди выставила на продажу свой роскошный особняк с пятью спальнями в Лос-Анджелесе. Видимо, решила подыскать себе более шикарное жилище.



Кит Харингтон и Роуз Лесли





Для театрального актера Кита Харингтона роль Джона Сноу в «Игре престолов» стала не только дебютом на телевидении, но и билетом в новую счастливую жизнь. Сыграв одного из самых популярных среди зрителей персонажей в сериале (экс-президент США Барак Обама назвал Джона Сноу своим любимчиком в шоу), Кит получил все и сразу — славу, баснословные гонорары, предложения от именитых режиссеров и модных дизайнеров. Более того, на съемочной площадке он встретил свою любовь. Недавно Кит Харингтон официально объявил о помолвке с коллегой по сериалу Роуз Лесли после пяти лет отношений. За несколько месяцев до помолвки ребята купили особняк пятнадцатого века за $2,5 миллиона, расположенный в живописной английской деревушке.

У Эмилии Кларк жизнь тоже разделилась на «до» и «после» съемок «Игры престолов». Актриса была известна небольшими ролями на телевидении и озвучила персонажей в «Робоцыпе» и «Футураме». Роль Матери драгонов Дейенерис Таргариен круто изменило судьбу Эмилии. Кроме того, что она стала одной из самых высооплачиваемых сериальных акрис, на нее посыпались предложения от голливудских режиссеров и именитых дизайнеров. Кларк сыграла главную роль в фантастическом боевике «Терминатор: Генезис», стала лицом итальнского бренда Dolce & Gabbana, дубютировала на Бродвее и начала регулярно появляться на обложках глянцевых журналов.





Датский красавчик Николай Костер-Вальдау до «Игры престолов» успел поработать с режиссером Ридли Скоттом и многими известными и талантливыми актерами, но прославился на весь мир и стал зарабатывать миллионы только после роли страстно влюбленного в свою сестру Джейме Ланнистера. Когда-то Николай не мог позволить себе купить не самую дорогую одежду. В одном из интервью он рассказал, как после неудачных проб отправился по магазинам и порадовал себя обновками на полторы тысячи долларов. На следующее утро актер пришел в ужас от таких трат и сдал все обратно. Наверняка, получив несколько миллионов только за последние два сезона сериала, Костер-Вальдау теперь не считает каждую сотню долларов, как в былые времена. Да и утешаться шопингом ему уже давно ни к чему.

Питер Динклэйдж



Обаятельный и талантливый американский актер Питер Динклэйдж не только финансово обогатился благодаря роли Тириона Ланнистера, но и заработал нечто не менее важное — признание и уважение. Дело в том, что Питер родился с наследственным заболеванием, ахондроплазией, приводящей к карликовости. Его рост cсоставляет 135 сантиметров, так что в кино ему долгие годы предлагали роли магов, гномов и прочих сказочных персонажей с накладной бородой и в глуповатых костюмах. Он упорно от подобных предложений отказывался, отдавая предпочтение малооплачиваемой работе в арт-хаусных лентах.



«Никакой накладной бороды! Никаких тапок с загнутыми носами! Я хочу играть личность!» — заявил он продюсерам «Игры престолов» и получил, что хотел. Динклэйджу досталась роль, о которой мечтают многие актеры, за которую он к тому же заработал миллионы, получил престижную премию «Эмми», стал сниматься для глянцевых журналов, в которых обычно диктуют довольно жесткие стандарты красоты, сумел очаровать женщин по всему миру и заявил, что будет и дальше бороться за равноправие.