Автор фильма Крым заявил о нежелании «обижать украинцев»



Режиссер фильма «Крым» Алексей Пиманов объяснил, что обошел в своей картине упоминания о различных столкновениях, которые предшествовали референдуму о присоединении к России, из-за нежелания обижать украинцев, сообщил журналист Александр Чаленко . Такое заявление Пиманов сделал на записи телепередачи на российском ТВ, отвечая на вопрос о том, почему «российских флагов в фильме нет, о русских не говорят, о Русской весне ничего не говорится, Чалый и Аксенов не показаны, стычки с крымскими татарами под Верховным Советом Крыма не показаны», рассказал журналист.

«Среди причин, почему этого всего не было, он назвал следующую: не хотел обижать украинцев», — написал Чаленко в Facebook.