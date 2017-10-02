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Деловая газета «Взгляд»

Автор фильма Крым заявил о нежелании «обижать украинцев»

«Не хотел обижать украинцев»: Пиманов о фильме «Крым»
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Режиссер фильма «Крым» Алексей Пиманов объяснил, что обошел в своей картине упоминания о различных столкновениях, которые предшествовали референдуму о присоединении к России, из-за нежелания обижать украинцев, сообщил журналист Александр Чаленко. Такое заявление Пиманов сделал на записи телепередачи на российском ТВ, отвечая на вопрос о том, почему «российских флагов в фильме нет, о русских не говорят, о Русской весне ничего не говорится, Чалый и Аксенов не показаны, стычки с крымскими татарами под Верховным Советом Крыма не показаны», рассказал журналист.
«Среди причин, почему этого всего не было, он назвал следующую: не хотел обижать украинцев», — написал Чаленко в Facebook.
Напомним, фильм «Крым», посвященный событиям весны 2014 года, по итогам премьерного уик-энда собрал 161,1 млн рублей, возглавив прокатный рейтинг в России и СНГ.
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