Сами Насери рассказал о планах снять фильм в Крыму

Французский актер Сами Насери заявил, что рассматривает возможность снять фильм в Крыму.

Звезда французской франшизы «Такси» Сами Насери не исключил, что съемки одного из его будущих фильмов могут пройти в Крыму.

«У меня есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы», — завил актер.

Насери также подчеркнул, что готов снова посетить полуостров, но на этот раз уже с семьей, передает РИА Новости

Напомним, 30 сентября Насери прибыл на полуостров для участия в IV Международном «Форуме Мира».

В ходе визита актер также наградил победителей этапа конкурса «Лучший таксист Крыма — 2017» и был принят в почетные члены крымского профсоюза таксистов.