Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым

Французский актер берберского происхождения Сами Насери, исполнивший одну из главных ролей в фильмах «Такси», прибыл в Крым в ночь на субботу, 30 сентября, передает ТАСС. В аэропорту Симферополя его встречали поклонники и журналисты. «Я не боюсь санкций, люблю Россию и вашу страну, поэтому я здесь сегодня», — заявил актер.

Насери добавил, что вылетел из Франции рано утром, но дорога была долгая и только поздно ночью он смог прибыть в Крым. «Я летаю быстрее на такси, чем на самолете», — пошутил он.

Насери будет участвовать в IV Международном «Форуме Мира», который состоится 1 октября в Ялте. Предполагается, что он также примет участие в награждении лучших крымских таксистов в Ялте, а затем посетит малолетних правонарушителей в СИЗО Симферополя.

Цель ежегодного «Форума Мира» — объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино, музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых с целью консолидации усилий в общественной поддержке мирных процессов и инициатив. Форум проводится Российским фондом поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец» при содействии Министерства культуры Республики Крым.

По данным организаторов, в форуме ожидается участие актеров, общественных деятелей, писателей из Бельгии, Болгарии, Израиля, Норвегии, России, Турции, Германии и Франции.

В рамках форума, в частности, пройдет торжественное вручение международной премии мира «Миротворец», учрежденной Всемирным благотворительный альянсом «Миротворец», одним из номинантов которой является Насери.

В 2015 году Насери заявил о готовности оформить российский паспорт, если ему это предложат.