Всем депутатам, посмотревшим фильм Алексея Учителя "Матильда" в ходе специального показа, картина очень понравилась, заявил журналистам в четверг глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин.



В ГУМе в четверг состоялся показ фильма "Матильда" для депутатов Госдумы. В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ фильма состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.



"Всем фильм очень понравился, все, с кем я разговаривал, сказали: "А вы знаете, я стал относиться к Николаю Второму лучше, чем раньше", — сказал Говорухин после просмотра.



Парламентарий отметил, что не ожидал такой реакции общества на киноленту. "Я не ожидал, что у нас так много такого рода людей, тех, кто кричал о том, что "я это смотреть не буду, я это осуждаю, хотя не видел", — заключил депутат.

