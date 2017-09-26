«Уберите эту хамку!»: Зрители недовольны поведением Меньшовой в шоу «Сегодня вечером»

Многие поклонники телешоу «Сегодня вечером» крайне недовольны поведением Юлии Меньшовой в эфире передачи. Социальные сети буквально взорвались критикой в отношении телеведущей.

После ухода Андрея Малахова с Первого канала российский зритель бунтовал — кто же сможет так же виртуозно вести шоу «Сегодня вечером». Но вот прошло время и публика смирилась с новым ведущим Максимом Галкиным , однако его партнершу требуют немедленно убрать за ненадобностью. Зрители передачи крайне разочарованы вульгарным, на их взгляд, поведением Юлии во время диалога с гостями ток-шоу. В аккаунте партнера Меньшовой по программе все чаще можно найти открытую агрессию в адрес ведущей со стороны фанатов Галкина, которые массово пишут о бестактных вопросах со стороны Юлии.

«К сожалению, Юлия не так органична, как в «Наедине со всеми», да и гримасы с ужимками не артистичны!» «Думала, что будет не интересно, но я ошиблась, очень даже интересная передача получилась и всё благодаря Вам, Максим. Вы классный ведущий! А Юля там явно лишняя!» «Не выдерживает формат программы Юля! Задаёт нетактичные вопросы, громко смеётся, закидывает голову, машет руками, продолжает перебивать! Уберите эту хамку!» «Я не пойму, зачем там ведущая вторая? Максим это нелепо как-то, или Вам лень самому вести передачу? Странный дуэт!» «С Юлей что-то надо делать! Меньшова как ведущая — никакая!» «Меньшова всегда невпопад и смех и нелепые замечания, перебивает, фразы не к месту. Оставьте Галкина ведущим!»

Нашлись даже активисты, которые призвали руководство канала немедленно обратить внимание на ужасное отношение Меньшовой к гостям, а еще лучше убрать ее из эфира. Однако сама телезвезда не сильно расстроилась по поводу такой жестокой критики в свой адрес, посоветовав всем недоброжелателям просто не смотреть шоу.