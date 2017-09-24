Главные события у вас в почте
Скончался соул-певец Чарльз Брэдли
Американский соул-певец Чарльз Брэдли скончался на 69-м году жизни, сообщает «Би-би-си».
Сообщается, что певец страдал раком желудка, болезнь и стала причиной его смерти.
Брэдли начал свою карьеру музыканта в 62 года, первый альбом «No Time For Dreaming» он выпустил в 2011 году. Большую часть жизни он был разнорабочим.
Чарльз Брэдли одно время также был двойником певца Джеймса Брауна, чье пение вдохновляло Брэдли в подростковом возрасте.
Оставить комментарий