Скончался соул-певец Чарльз Брэдли

Американский соул-певец Чарльз Брэдли скончался на 69-м году жизни, сообщает «Би-би-си»

Сообщается, что певец страдал раком желудка, болезнь и стала причиной его смерти.

Брэдли начал свою карьеру музыканта в 62 года, первый альбом «No Time For Dreaming» он выпустил в 2011 году. Большую часть жизни он был разнорабочим.