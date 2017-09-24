На 69 году жизни умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

В США скончался исполнитель в жанре соул и фанк Чарльз Брэдли. «Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter исполнителя.

Как пишет ТАСС со ссылкой на британскую корпорацию BBC, у музыканта был рак желудка. Брэдли родился 5 ноября 1948 года. Дебютный альбом No Time for Dreaming вышел шесть лет назад, когда певцу было 62 года. Он вошел в число лучших альбомов по версии журнала Rolling Stone.