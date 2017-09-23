Австрийский духовой оркестр спровоцировал скандал на Oktoberfest

На пивном фестивале Oktoberfest в Мюнхене разразился громкий скандал. Духовой оркестр из Австрии в ходе выступления исполнил гимн тирольских национал-социалистов, сообщает телеканал Oe24.



По данным музыковеда Курта Дрекселя, марш "тирольских стрелков" был посвящен гауляйтеру Францу Хоферу. Произведение исполнял перед Гитлером и Муссолини композитор духовой музыки Зепп Танзер.



Земельный союз духовой музыки рекомендовал коллегам не играть нацистский гимн из-за уважения к жертвам национал-социализма. Администратор из города Циллерталь пояснил в свое оправдание, что официального запрета на "тирольский марш" нет. Поэтому он и был исполнен на празднике в числе других пьес. В фестивале духовых оркестров на Oktoberfest приняли участие двадцать пять музыкальных коллективов из разных стран.