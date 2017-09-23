Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано



"Прикосновение к клавишам стало гораздо мягче. Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс", — сказал Мацуев, комментируя исполнение президентом песни Василия Соловьева-Седого "Вечерняя песня" ("Город над вольной Невой") в мае 2017 года во время визита в Китай.

При этом музыкант подчеркнул, что глава государства не обращался к нему с просьбой об уроках. "Посоветовал бы ему достойного педагога", — добавил он.



Мацуев отметил, что Путин часто посещает концерты классической музыки. "Владимир Владимирович неоднократно приходил на концерты классической музыки, где я играл. Открытие конкурса Чайковского, новой сцены Мариинки… Все не упомню", — рассказал он.

