Стал известен претендент на «Оскар» от России

На соискание премии «Оскар» от России выдвинут фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева . Об этом ТАСС сообщил источник в Российском оскаровском комитете.

В мае фильм Андрея Звягинцева участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля, где был награжден призом жюри. «Нелюбовь» — вторая работа Звягинцева, выдвинутая от России на «Оскар». Его предыдущая картина «Левиафан» попала в число номинантов на премию в 2015 году, но уступила польскому фильму «Ида» Павла Павликовского.