В возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе ушел из жизни известный американский актер и футболист Берни Кейси . Умер актер после непродолжительной, но тяжелой болезни. Однако не уточняется, от какой именно.

Берни Кейси известен по фильму о Джеймсе Бонде «Никогда не говори „никогда“, а также по кинолентам „Ответный огонь“, „В осаде“, „Невероятные приключения Билла и Теда“ и многим другим. За всю свою карьеру в кинематографе он снялся более чем в 70 фильмах.

Кроме того, Кейси появлялся и на футбольном поле. До карьеры киноактера он играл в командах НФЛ „Сан-Франциско“ и „Сент-Луисе“, а близкие Кейси говорят, что он еще и всерьез увлекался живописью, пишет сайт „Комсомольская правда“.