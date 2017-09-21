Тому Крузу грозит пожизненный тюремный срок после смерти двух человек

Том Круз может на всю оставшуюся жизнь отправиться за решетку. Голливудского актера обвинили ни много ни мало в соучастии в двойном убийстве. Именно он, по словам родственников жертв, во время съемок картины буквально издевался над пилотами, что привело к катастрофе. От усталости те не справились с машиной разбились о скалы.

Том Круз — маньяк, садист и самый настоящий убийца. И это уже не киносценарий. Звезду Голливуда сейчас обвиняют в причастности к гибели двоих человек. Этой истории старались уделять как можно меньше внимания, что два года назад, что сейчас — в прессе давали лишь сухие факты. А имя самого актера даже не упоминали не упоминать. Да, на съемку разбились пилоты, да, в фильме главную роль играл Том Круз, но одном с другим не связано. В дело вмешались родственники погибших летчиков.

Родные Алана Пурвина и Карлоса Берла рассказали, как в реальности проходил каждый съемочный день. Камера не выключалась ни на минуту, рабочий график растягивали до предела, а пилотов отправляли в полеты, не давая ни малейшего перерыва. В Сети появилось письмо, в котором погибший Алан Пурвин намекал своим родственникам: фильм может стоить ему жизни.

"Есть очень тонкая грань между безопасным выполнением всех воздушных действий и несчастным случаем. Я знаю, что сам подписался на это. И я делаю абсолютно всё, чтобы провести все полеты безопасно и избежать несчастного случая. Это самый опасный проект, в котором мне доводилось работать», — писал он.

Избежать несчастного случая не получилось. Журналисты выяснили суть иска родственников. Они утверждают, что Том Круз вместе с режиссером Дагом Лаймоном буквально силой сажали пилотов за штурвал. И постоянно переснимали новые дубли, заставляя летчиков идеально выполнять опасные трюки. Во время очередного маневра измотанные пилоты прочертили по склону крылом, самолет понесло, носом он зацепил деревья и разбился о скалы.

Двое пилотов погибли, третий выжил, но остался прикован к инвалидному креслу. Следствие по крушению идет до сих пор, и до сих пор неизвестна причина катастрофы.

«Они были прекрасными парнями и огромными профессионалами. привыкли работать на 1000 процентов. Но эти съемки это было за гранью», — сказал пилот Скотт Райфф.

Родственники уверены в смерти пилотов виновен в том числе и Том Круз. Это он в погоне за идеальным кадром подвергал их жизни опасности. Хотя за штурвалом должен был находиться именно он. Ведь он исполнил главную роль летчика — наркокурьера