

"Я как представитель граждан хочу внести ясность в вопросе "не видела, но осуждаю" и обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно", —заявила Поклонская РИА Новости

"Надо понимать, что, посмотрев фильм, люди невольно уже становятся сопричастными к осквернению православной веры, а игнорирование этих людей со стороны компетентных органов — ни что иное, как проявление безразличия", — добавила она.



"Посмотреть, чтобы вникнуть, во что? В постельную сцену святого угодника божьего и правителя российского? … Неужели здесь надо смотреть, красиво он это делает или нет, достаточно ли хороша музыка и грим?" — пояснила Поклонская.







"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской , в которую был влюблен будущий император Николай II



Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер . Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

После окончания предпремьерного показа "Матильды" во Владивостоке он рассказал, что никто из зрителей, выходящих из зала после просмотра картины, не назвал ее плохой. До этого Учитель, комментируя тот факт, что все билеты на показ фильма и творческую встречу с ним, были раскуплены, отметил, что "зритель у нас думающий и хочет смотреть кино, прежде всего, которое ему нравится или не нравится".

