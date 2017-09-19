«Бригада»: что стало с актерами



В сентябре 2002 года на экраны вышла одна из самых мощных российских криминальных саг. Вдохновленный киношедеврами «Крестный отец» и «Лицо со шрамом» молодой режиссер Алексей Сидоров вывел на экраны новых героев 90-х: Сашу Белого, Космоса, Пчелу и Фила. Четверку парней, сколотивших ОПГ. Им подражали, а фразы из фильма разошлись на цитаты и даже стали чьими-то девизами: «Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе»…

Журнал «Телепрограмма» вспоминает, какими были актеры этого проекта и как изменилась их судьба за прошедшие 15 лет.



Сергей Безруков, 43 года (Саша Белый)





В проект Безруков приходил уже известным артистом. Он блистал на сцене «Табакерки», исполняя главные роли в спектаклях «Страсти по Бумбарашу», «Ревизор», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». К тому времени Сергей сыграл несколько заметных ролей в кино — в картинах «Азазель», «Китайский сервиз»… Однако именно Саша Белый из «Бригады» стал чуть ли не самой яркой ролью в карьере Сергея.



Несмотря на то, что у Белого был реальный прототип — вор в законе, лидер орехово-медведковской группировки Сильвестр, актер считал свой образ положительным.



— Чем он плох? — удивлялся Безруков. — Он проповедует в бандитском мире законы морали. Если бы все представители подрастающего поколения были такими же сильными и смелыми, как он, а не индифферентными бесполыми существами, — все было бы намного лучше.



Впоследствии Безруков пытался всячески отклеить от себя шлейф криминальной роли и кого только не играл: Сергея Есенина , Александра Пушкина, Иисуса Христа и даже полицейского в сериале «Участок». Сейчас актер неохотно вспоминает ту роль. И в продолжении сериала — фильме «Бригада. Наследник», главную роль в котором сыграл Иван Макаревич , — сниматься отказался. В одном из эпизодов актера изобразили с помощью графики. Позже он назвал проект самиздатом. Теперь Безруков — серьезный человек, худрук Губернского театра. Народный артист России. Два года назад актер расстался с женой Ириной после 15 лет брака. Сразу после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон , с которой воспитывает годовалую дочь Машу.



Дмитрий Дюжев, 38 лет (Космос)



Это была первая главная роль Дюжева. И всего шестая в кино. Актер признавался, что за полтора года съемок в проекте, который быстро стал культовым, он с коллегами по криминальному квартету получил по 5 тысяч долларов. Далеко не космические деньги в нулевые. Космос ездил на «Линкольне», а сам Дюжев — на черной «Волге-31029». И даже бомбил на ней уже после выхода «Бригады».



С Безруковым актер дружит до сих пор — иногда играет в спектаклях Губернского театра и снялся в нескольких проектах с Сергеем: комедии «Каникулы строгого режима» и сериале «Временно недоступен».



Съемки в «Бригаде» совпали с трагическими событиями в семье Дюжева. В 1998 году от лейкемии погибла 12-летняя сестра артиста Настя. В год выхода «Бригады», так и не справившись с потерей, покончил с собой отец Дюжева, а через год после этого у матери Дмитрия случился сердечный приступ, ее тоже не стало.



Почти десять лет актер живет в венчанном браке с Татьяной Зайцевой. Вместе они воспитывают сыновей Ивана (9 лет) и Дмитрия (2 года).



Владимир Вдовиченков, 45 лет (Фил)





В «Бригаду» актер попал еще студентом ВГИКа, куда поступил довольно поздно — в 25 лет. Роль боксера Фила принесла Вдовиченкову бешеную популярность: после этого он поступил в Театр им. Вахтангова и сыграл дюжину ярких ролей: Остапа в « Тарасе Бульбе », Скифа в «Параграфе 78», Шатова в «Бесах», адвоката Селезнева в «Левиафане» и проч. Но образом, схожим по уровню популярности с Филом, стал Костя по прозвищу Кот из криминальной драмы «Бумер» (ее часто сравнивают с «Бригадой»). Вдовиченков — заслуженный артист России.

Актер несколько раз был женат. Первый раз, в 18 лет, расписался с одноклассницей. Потом актер сыграл свадьбу в 20 лет, жена Анна родила ему сына Леонида (парню уже 24 года). Третий раз Вдовиченков женился в 27 лет — на Наталье Давыдовой . В 2005 году артист встретил новую любовь — актрису Ольгу Филиппову . У них родилась дочь Вероника. Но через девять лет актер расстался с Ольгой и женился на актрисе Елене Лядовой . Отношения начались после съемок в «Левиафане», где они сыграли любовников.



Павел Майков, 41 год (Пчёла)





Трудно представить, но на момент кастинга в «Бригаду» Майков играл в мюзикле «Метро». Но режиссер предложил сыграть четвертого бандита именно ему.



— Меня не разрывали на куски после «Бригады», — вспоминает актер. — Я не снимался как ненормальный. Я был меньше востребован, чем ребята. Мою спесь это пообломало.





Павел играл в некоторых театрах, ставил спектакли. Вел передачу «Главная дорога» на НТВ

Последние годы посвятил музыке — основал группу «7 процентов». Потом создал коллектив «БуттерБродский», распустил его и собрал под названием «Магрит».



Был дважды женат, воспитывает сына Даниила (14 лет).