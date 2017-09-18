Экс-участник КВН рассказал о запрете номеров про президентов

Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana сказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов.

По его словам, в КВН больше нет авторов, которые пишут номера про президентов.

"Никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире", — отметил Колчин.

Он пояснил, что «спустя много-много лет» подобные номера начали появляться, но «обязательно комплементарные, обязательно поклонение».

В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов, передает РИА «Новости»

"Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая", — сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Колчин — бывший лидер команды КВН «СОК», бывший редактор Высшей лиги КВН.