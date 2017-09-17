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Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Фото: Кадр 1tv.ru
Знаменитый актер Станислав Садальский вмешался в скандал с выходом фильма Алексея Учителя "Матильда". Далеко не все поклонники оценили необычный юмор артиста.
Заявление по поводу картины Садальский опубликовал в социальной сети Instagram. "Сегодня проститутки с именем Матильда пользуются бешеной популярностью. Потому что их заказывают как сторонники, так и противники фильма…", — считает артист.
Снимок с необычной подписью мгновенно собрал множество комментариев. "Смешно ругать, то что еще никто не видел", — осуждает артиста один из пользователей Сети. "Стас. Что вы пишете?" — поддерживает волну возмущения другой.
"Некрасиво такое говорить", — выразил мнение третий комментатор. Буквально за несколько минут снимок набрал порядка 500 отметок "Мне нравится".
Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу правильности выпуска в прокат спорной ленты. Фильм, представляющий причисленного к лику святых императора обычным человеком со своими чувствами и страстями, по мнению противников картины не может быть показан в православном государстве.
Поклонская считает, что работа Учителя оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Как писали Dni.Ru, против выпуска картины выступали активисты различных религиозных организаций.
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