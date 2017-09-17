

Знаменитый актер Станислав Садальский вмешался в скандал с выходом фильма Алексея Учителя "Матильда". Далеко не все поклонники оценили необычный юмор артиста.

Заявление по поводу картины Садальский опубликовал в социальной сети Instagram. "Сегодня проститутки с именем Матильда пользуются бешеной популярностью. Потому что их заказывают как сторонники, так и противники фильма…", — считает артист.



Снимок с необычной подписью мгновенно собрал множество комментариев. "Смешно ругать, то что еще никто не видел", — осуждает артиста один из пользователей Сети. "Стас. Что вы пишете?" — поддерживает волну возмущения другой.



"Некрасиво такое говорить", — выразил мнение третий комментатор. Буквально за несколько минут снимок набрал порядка 500 отметок "Мне нравится".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Сен 17 2017 в 5:02 PDT



Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу правильности выпуска в прокат спорной ленты. Фильм, представляющий причисленного к лику святых императора обычным человеком со своими чувствами и страстями, по мнению противников картины не может быть показан в православном государстве.