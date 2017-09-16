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Комики из Comedy Club сделали пародию на творчество Бузовой
Фото: www.ridus.ru
Резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов снялись в музыкальном ролике, который пародирует клипы и песни Ольги Бузовой.
Комики уморительно изобразили на экране геев, чем довели до истерики публику, присутствовавшую в зале во время съемок первой передачи нового сезона. От смеха многие зрители чуть не попадали со стульев.
Кстати, сама Бузова присутствовала во время показа и закрывала лицо руками.
Позже она выложила эту видеопародию на своей странице в Instagram, признавшись при этом, что она «давно так не смеялась». «Мне всегда было приятно вдохновлять резидентов моего любимого „Камеди Клаб“, — добавила она.
Мне всегда было приятно вдохновлять резидентов моего любимого "Камеди Клаб", я не раз приходила к ребятам, мы с Пашей и Гариком устраивали 🔥🔥🔥 На презентации нового сезона ребята устроили что-то невообразимое 😂😂💣💣💣 Я давно так не смеялась! Мои любимые резиденты сделали не только кавер на мои песни #привыкаю ☕ и #малополовин 🙅🏻, но и сняли клипы на них 😂🙈 это 💣 это 🔥 это 🔝 Мои #малышикарандаши 🌈🌈🌈 #амнеещебольно #многополовин #исчетунасодинодин @garikkharlamov @pavelvolyaofficial ❤️ @tnt_online 🙌🏻 #олябузова#воляхарлузова
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Подписчики тоже по достоинству оценили произведение комиков, назвав его шедевром, ржакой, бомбой и приколом приколов.
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