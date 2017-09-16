Сургутским кинотеатрам порекомендовали отказаться от показа «Матильды»

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа направил письмо сетям кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте с рекомендацией не показывать фильм «Матильда». Об этом «Интерфаксу» в пятницу, 15 сентября, рассказал представитель сети.

При этом он подчеркнул, что руководство кинотеатров пока что не приняло решение о демонстрации ленты, это будет сделано позже.

В ряде других кинотеатров ХМАО агентству сообщили, что подобных писем не получали. В департаменте общественных связей правительства ХМАО агентству не стали давать комментарий относительно того, были ли разосланы соответствующие письма.