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Сургутским кинотеатрам порекомендовали отказаться от показа «Матильды»
Фото: Кадр: фильм «Матильда»
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа направил письмо сетям кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте с рекомендацией не показывать фильм «Матильда». Об этом «Интерфаксу» в пятницу, 15 сентября, рассказал представитель сети.
При этом он подчеркнул, что руководство кинотеатров пока что не приняло решение о демонстрации ленты, это будет сделано позже.
В ряде других кинотеатров ХМАО агентству сообщили, что подобных писем не получали. В департаменте общественных связей правительства ХМАО агентству не стали давать комментарий относительно того, были ли разосланы соответствующие письма.
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