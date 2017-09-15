Хакеры выложили в Сеть интимные фото бывшей звезды Disney

Хакеры выложили в Сеть интимные фотографии бывшей звезды Disney — 28-летней американки Эли Мичалки — актрисы, певицы, гитаристки и автора текстов к песням. Элисон прославилась после исполнения роли Килли Тэслоу в сериале "Фил из Будущего".

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Свою первую роль Элисон сыграла в возрасте 14 лет. Вскоре после этого она вместе с сестрой создаёт группу "Aly & AJ" м девушки выпускают дебютный альбом "Into The Rush", который к весне 2007 года становится "платиновым".