"На Украине у меня живет очень много друзей и родственников. Моя бабушка родилась в Киеве, мой дедушка из Кривого Рога, моя фамилия Вакуленко — я родился в России. Моя мама родилась в Москве, мой папа родился в Белоруссии, в Волковыске", — заявил рэпер.

По словам Басты, Хлывнюка толкнули "в политические интрижки и грязный пиар".

"В творчестве тишина, тебя забывают как публичное лицо и как музыканта. И в голове твоего продюсера, настоящего патриота Украины армянского происхождения, возникает грандиозный план пиара, возрождения Бумбокса из небытия за счет моих скромных творческих успехов", — добавил он.

Ранее лидер украинской группы заявил, что Басты ездил в Крым, "не спросив его разрешения".