Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе



Российский рэпер Мирон Федоров , известный как Оксимирон, опубликовал анонс своего баттла с американским исполнителем Dizaster. Пост появился в Twitter артиста в четверг, 14 сентября.

DIZASTER VS OXXXYMIRON

@ KING OF THE DOT

L. A., USA / Лос-Анджелес, США

15 OCTOBER 2017 https://t.co/zPOK0MRMmm— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 14 сентября 2017 г.

Поединок состоится 15 октября в Лос-Анджелесе. Он станет главным событием двухдневного турнира World Domination, который пройдет в двух разных странах (место проведения второго баттла пока не называется).



Это будет дебют Оксимирона в англоязычном баттл-рэпе. Это также первое выступление россиянина в американской лиге King Of The Dot (KOTD).



Ролик баттла появится в сети с русскими субтитрами.



Dizaster — баттл-рэпер из Лос-Анджелеса, обладатель чемпионского титула KOTD.