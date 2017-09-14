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Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе
Российский рэпер Мирон Федоров, известный как Оксимирон, опубликовал анонс своего баттла с американским исполнителем Dizaster. Пост появился в Twitter артиста в четверг, 14 сентября.
DIZASTER VS OXXXYMIRON
@ KING OF THE DOT
L. A., USA / Лос-Анджелес, США
15 OCTOBER 2017 https://t.co/zPOK0MRMmm— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 14 сентября 2017 г.
Поединок состоится 15 октября в Лос-Анджелесе. Он станет главным событием двухдневного турнира World Domination, который пройдет в двух разных странах (место проведения второго баттла пока не называется).
Это будет дебют Оксимирона в англоязычном баттл-рэпе. Это также первое выступление россиянина в американской лиге King Of The Dot (KOTD).
Ролик баттла появится в сети с русскими субтитрами.
Dizaster — баттл-рэпер из Лос-Анджелеса, обладатель чемпионского титула KOTD.
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