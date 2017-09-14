На «Новой волне» состоялась премьера песни про Крымский мост

Премьера песни, которая заняла первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост, состоялась на «Новой волне» в Сочи.

Ее исполнил народный артист Российской Федерации Олег Газманов

Автором песни стал водитель из Иваново Леонид Чернышев . Его пригласили в Сочи, и он приехал вместе со своими детьми Марией и Владимиром.

По их словам, исполнение Газмановым песни произвело огромное впечатление. «Эмоции зашкаливают, сердце стучит и не может остановиться от радости. Выступление Олега огромное впечатление произвело. Человек вложил душу в исполнение, подарил жизнь этой песне. Я тронут до глубины души …», — сказал автор песни.

В сентябре Леонид Чернышев поедет на экскурсию по строительной площадке Крымского моста. Вместе с ним стройку увидят авторы песен, занявших второе и третье места в конкурсе, а также тройка лидеров номинации «Стихотворение про Крымский мост».