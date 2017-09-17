Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного

Глава муниципального округа «Екатерингофский» Олег Смакотин предложил назвать один из переулков Санкт-Петербурга в честь рэпера Гнойного. О своей инициативе он написал во «ВКонтакте».

Чиновник также посетовал на то, что петербургские хип-хоп-исполнители устраивают словесные поединки в промзоне, и предложил предоставить им новое помещение.

«Сейчас они «баттлятся» в бывшей промзоне на Лиговском. Так почему бы не дать им новое помещение? Например, на Красном треугольнике. А улочку, ведущую к зданию, назвать Гнойным переулком. Буду выступать с данной инициативой», — подчеркнул Смакотин.

Он отметил, что не понимает призывов депутата Госдумы Виталия Милонова расстрелять рэперов: «Неужели зависть к 23 миллионам просмотров и желание хайпануть берут свое?!»

17 сентября сообщалось, что Милонов назвал рэп-баттл музыкой помоек, которая не подобает Санкт-Петербургу. Фразу о расстреле хип-хоп-исполнителей он позже попросил воспринимать как «гротеск».

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров). Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видеозапись поединка набрала более 23 миллионов просмотров.