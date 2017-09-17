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Милонов предложил расстрелять музыкантов Oxxxymiron и Гнойного
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал творческий словесный поединок между российскими музыкантами Oxxxymiron и Гнойным, который состоялся 6 августа.
По словам Милонова, их творчество можно назвать не как иначе как «музыкой помоек», а за создание новых подобных мероприятий нужно просто расстрелять. При этом Милонов сделал ремарку и попросил журналистов относиться к его словам как к гротеску. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».
«Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм», — заявил Милонов.
Ранее в Санкт-Петербурге состоялся баттл между двумя артистами.
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