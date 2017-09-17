Милонов предложил расстрелять музыкантов Oxxxymiron и Гнойного

По словам Милонова, их творчество можно назвать не как иначе как «музыкой помоек», а за создание новых подобных мероприятий нужно просто расстрелять. При этом Милонов сделал ремарку и попросил журналистов относиться к его словам как к гротеску. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».

«Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм», — заявил Милонов.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся баттл между двумя артистами.