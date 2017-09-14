СМИ: умер американский актер Фрэнк Винсент

Американский актер Фрэнк Винсент , наиболее известный по сериалу «Клан Сопрано» и по фильмам Мартина Скорсезе , скончался на 79-м году жизни в США. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, неделей ранее Винсент перенес сердечный приступ. Он умер в ходе операции на сердце, которая проводилась в среду, 13 сентября.

Винсент снялся в фильмах «Славные парни» (1990 год), «Бешеный бык» и «Казино» режиссера Мартина Скорсезе.