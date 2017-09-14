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Говорухин объявил о появлении «мини-ИГИЛа» в России
Режиссер Станислав Говорухин, возглавляющий комитет Госдумы по культуре, увидел сходство между противозаконными акциями противников фильма «Матильда» Алексея Учителя с деятельностью «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация). Его слова передает «Интерфакс» в среду, 14 сентября.
«Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы — поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается», — объявил Говорухин.
11 сентября представляющий интересы Учителя адвокат Константин Добрынин заявил, что противники «Матильды» подожгли машины возле его офиса в Москве. Юрист выложил в сеть снимки обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».
Ранее в тот же месяц 39-летний Денис Мурашов протаранил на автомобиле здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Перед этим водитель выступал на митинге против фильма Учителя.
Премьера «Матильды» намечена на 23 октября.
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