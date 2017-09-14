Говорухин объявил о появлении «мини-ИГИЛа» в России

«Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы — поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается», — объявил Говорухин.







11 сентября представляющий интересы Учителя адвокат Константин Добрынин заявил, что противники «Матильды» подожгли машины возле его офиса в Москве. Юрист выложил в сеть снимки обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

Премьера «Матильды» намечена на 23 октября.