«Ай да Бузова!»: Ольга Бузова в новом шоу на Первом канале



Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте анонсировала первый эфир нового женского шоу «Бабий бунт», которое будет транслироваться на Первом канале. В кадре она улыбается знаменитому шоумену Дмитрию Нагиеву и, судя по реакции сидящих на заднем плане зрителей, диалог между ними довольно веселый.

Телеведущая выложила в своем микроблоге снимок, сделанный во время съемок программы, чем вызвала бурную реакцию поклонников и недоброжелателей.

«Первый канал все падает и падает в моих глазах!»

«Ай да Бузова! Ай да молодец! Вот, кто бы мог подумать?!»

«Нагиев сидит и думает „ну вот откуда такая дура на мою голову“!» «Все ржут с неё, а Нагиев в очередной раз убедился, что в ней не ошибался!»

«Клоуна взяли на Первый канал! Она же двух слов связать не может!» «Когда же это все закончится?! Как же она всех достала уже!»

«О боже! Только не это! Вообще тогда тв не включу…»

«Оля! Вперёд! Рви их всех на части! Пусть захлебнутся в своей желчи, двуличности, зависти и злости! Пусть все вернётся бумерангом! Мы за тебя! Ты крутая!»

Как стало известно, отснято уже несколько эфиров нового ток-шоу, которое будет ежедневно с 12 до 13 часов транслироваться на Первом канале.

Программа «Бабий бунт» рассчитана на женскую аудиторию. Напоминаем, что во время съемок пилотных выпусков шоу появилось множество неоправданных слухов о том, что отснятый материал не был одобрен администрацией Первого канала и Ольгу Бузову не оставят в амплуа ведущей. Но слухи оказались ложными. Первые выпуски телешоу появятся в эфире со дня на день.