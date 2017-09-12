Установлен новый рекорд для хорроров

Хоррор «Оно» режиссера Андреса Мускетти установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает The Guardian

За первый уик-энд лента собрала 117,2 миллиона долларов в 4103 кинотеатрах США. Картина более чем удвоила достижения фильма «Паранормальное явление 3», заработавшего 52,6 миллиона за первые выходные в 2011-м.

«Оно» также установило рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером по сентябрьским сборам была анимационная комедия «Монстры на каникулах» 2015 года.