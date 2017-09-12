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Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» не будут показывать фильм «Матильда» из-за угроз
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» режиссере Алексея Учителя из-за угроз, сообщила пресс-служба киносети.
«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — сообщила пресс-служба киносети.
«Синема парк» и «Формула кино» по-прежнему остаются вне вопросов политики и религии, подчеркнули в компании.
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