Известных музыкантов обвинили в похищении женщины

Associated Press. Четверо членов известной польской металл-группы Decapitated задержаны в Калифорнии по подозрению в похищении женщины после концерта в августе в штате Вашингтон, сообщает

Музыканты были задержаны в субботу в городе Санта-Ана в штате Калифорния. Это 27-летний Михаль М. Лизейко, 35-летний Вацлав Дж. Кельтыка, 31-летний Рафал Т. Пиотровский и 30-летний Юбер Э. Уизэк. Все они граждане Польши. Инцидент, о котором идет речь, произошёл 31 августа после концерта Decapitated в городе Спокан, штат Вашингтон. Женщина присутствовала на выступлении.

Сейчас задержанные помещены в тюрьму округа Лос-Анджелес, предполагается, что рассматривается вопрос их перевода в Спокан для дальнейшего расследования. Стив Грэхем, защитник музыкантов, рассказал, что члены группы невиновны.

«У нас есть свидетели, которые могут подтведить тот факт, что женщина общалась с музыкантами после концерта по собственной воле и потом попрощалась с ними», — рассказал он.