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Известных музыкантов обвинили в похищении женщины
Фото: Facebook/Decapitated
Четверо членов известной польской металл-группы Decapitated задержаны в Калифорнии по подозрению в похищении женщины после концерта в августе в штате Вашингтон, сообщает Associated Press.
Музыканты были задержаны в субботу в городе Санта-Ана в штате Калифорния. Это 27-летний Михаль М. Лизейко, 35-летний Вацлав Дж. Кельтыка, 31-летний Рафал Т. Пиотровский и 30-летний Юбер Э. Уизэк. Все они граждане Польши. Инцидент, о котором идет речь, произошёл 31 августа после концерта Decapitated в городе Спокан, штат Вашингтон. Женщина присутствовала на выступлении.
Сейчас задержанные помещены в тюрьму округа Лос-Анджелес, предполагается, что рассматривается вопрос их перевода в Спокан для дальнейшего расследования. Стив Грэхем, защитник музыкантов, рассказал, что члены группы невиновны.
«У нас есть свидетели, которые могут подтведить тот факт, что женщина общалась с музыкантами после концерта по собственной воле и потом попрощалась с ними», — рассказал он.
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