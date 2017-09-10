Учитель назвал влюбленностью отношение Поклонской к Николаю II

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал пост депутата Натальи Поклонской в Facebook, котором та заявила, что он является ответчиком по делу «о защите чести и достоинстве Святой Царской Семьи». Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс»

Режиссер отметил, что ничего о данном иске не слышал, а также усомнился в том, что парламентарий может представлять интересы царской семьи.

«У царской семьи есть несколько направлений, и они тоже, насколько я знаю, все друг друга «любят». Но ради Бога, если она представит иск… Но ни она сама, ни представители царской семьи ничего не увидят [нарушений]», — сказал Учитель во время общения с журналистами на кинофестивале «Меридианы Тихого», в рамках которого он представил зрителям получасовой отрывок своего фильма «Матильда».

Художественный деятель отметил при этом, что «по-человечески очень понимает» Поклонскую. «Она действительно фанат Николая II . Мне кажется, она влюблена в него, реально. (…) Когда она говорит об этом, мне понятно ее внутренне состояние, она не воспринимает, например, эту красивую актрису [Матильду Ксешинскую], которая влюблена в ее кумира», — отметил он, добавив, что «все было бы в порядке, если бы не кресло депутата».

8 сентября Поклонская написал в своем Facebook, что «Учитель умалчивает о том, что является ответчиком по иску о защите чести и достоинстве Святой Царской Семьи», в котором она выступает истцом «по доверенности от полномочного лица».

«Ему, как ответчику, должно быть известно о требовании о наложении обеспечительных мер в виде запрета показа кинокартины. Иск находится в суде, поэтому хочу предостеречь А. Е. Учителя от поспешных шагов, которые способны не только оскорбить религиозные чувства сотен тысяч людей, то есть фактически нарушить их права, но и до принятия решения по сути являются основанием для предъявления дополнительных исковых требований», — резюмировала депутат, завершив свой пост цитатой из библейской Книги Иова.