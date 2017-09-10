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Крестный о Пашинине: Он вообще идиот полный
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известный сценарист и режиссер Виктор Мережко, несколько лет назад крестивший Анатолия Пашинина, рассказал каким был артист до службы в украинской армии. Кинодеятель нелестно отозвался о своем духовном сыне.
"Он вообще был глуповатый, недалекий, легкомысленный, дурачок немножко во всех смыслах", — заявил Мережко.
По словам режиссера, у Пашинина было много коротких, случайных романов. «Однажды он бестактным образом попросил дать его девушке 15 тысяч рублей, сославшись, что у него проблемы. Я его послал резко, и мы долго не созванивались», — рассказал кинодеятель.
После этой истории Мережко и Пашинин долгое время не общались. «А потом, в 2013-м, я встретил его в Сапсане, он вспомнил, что я его крестный отец, сказал, что собирается жениться. Он тогда встречался с дочкой петербургского режиссера», — вспомнил режиссер.
Виктор Мережко недоумевает, как его крестник оказался на Донбассе. «Он был нормальным, кроме этого бесстыдного поступка с деньгами. То ли там наркотики, то ли он вообще идиот полный», — предположил кинодеятель.
Режиссер опасается, что история с Пашининым закончится печально. «Его пристрелят. Играть русских патриотов, офицеров и, по сути, проклясть русских людей. Он сделал столько неадекватных заявлений о том, что готов расстреливать русских солдат на Донбассе и вообще Россию готов взорвать! Такие вещи не прощаются. Думаю, что его пуля догонит», — цитирует kp.ru Мережко.
Напомним, 8 сентября появилась информация о гибели российского актера Анатолия Пашинина в Донбассе. Об этом сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. Вскоре слухи о смерти актера опровергла мать Анатолия, а пустя несколько часов на связь вышел и сам актер.
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