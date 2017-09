Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс

Исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс скончался в возрасте 78 лет, передает Reuters со ссылкой на его представителя. Сообщается, что причиной смерти стала болезнь, других подробностей не приводится.

Уильямс, чья карьера продолжалась пять десятилетий, получил широкую известность в 1970-е — 1980-е годы. Его наиболее известными хитами были Tulsa Time, I Believe in You и It Must Be Love.

Уильямс был введен в Зал славы кантри-музыки в 2010 году. В 2014-м он выпустил свой последний студийный альбом Reflections. Два года спустя он объявил о прекращении гастролей, заявив, что «пора повесить шляпу и немного отдохнуть дома».