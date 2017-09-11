Правозащитники обнаружили осужденного режиссера Сенцова в СИЗО Иркутска

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Иркутской области обнаружила в Иркутске украинского режиссера Олега Сенцова . Об этом сообщается на сайте правозащитников.

«Иркутские ОНКшники нашли в СИЗО-1 города Иркутск Олега Сенцова, которого неделю назад этапировали из колонии в Якутске», — говорится в сообщении. Правозащитники утверждают, что режиссер не знает причин своего перевода.

Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Следствие доказало, что он создал в Крыму подразделение запрещенного в России движения «Правый сектор», был причастен к поджогам офисов организации «Русская община Крыма» и отделения партии «Единая Россия» в Симферополе. По мнению Следственного комитета, обвиняемый действовал с целью добиться выхода полуострова из состава России.