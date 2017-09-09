Роберт Паттинсон подрядился мыть машины на настоящей автозаправке

Роберт Паттинсон , каждый шаг которого отслеживают папарацци, не зря гордится своим актерским талантом. Роберт сумел добиться почти невозможного: он проработал неделю на настоящей мойке машин и ухитрился при этом остаться неузнанным.

Мыть машины 31-летний Паттинсон подрядился, конечно, не потому, что его перестали снимать в кино и он лишился источника дохода. Роберт взялся за эту «подработку», чтобы войти в образ для роли в фильме «Хорошее время». «Это стало для меня прекрасной тренировкой — научиться держаться так, чтобы меня никто не замечал. И это удалось мне в полной мере. Позднее, когда мы приступили к съемкам в метро, где было полно настоящих, а не „подставных“ пассажиров, никто меня не узнал. Никто не пытался заснять меня на мобильный телефон и не просил автограф. Признаюсь честно, это было так приятно! Ведь я понял, что научился быть невидимым!» — рассказал актер.

Между прочим, это новое умение очень пригодится актеру не только на съемочной площадке, но и в личной жизни. Ведь репортеры буквально замучили Роберта гоняясь за ним, особенно когда он вместе со своей любимой Талией Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs. Они начали встречаться в 2014-м, а обручились весной 2015-го. Тогда Роберт подарил любимой эффектное кольцо с бриллиантами. С тех пор Роберт и Талия официально считаются женихом и невестой, но свадьбу пока не планируют.