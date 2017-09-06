Главные события у вас в почте
Раскрыты гонорары звезд за выступление на Дне города
В День города 10-го сентября московские власти потратят 22 миллиона рублей на выступления 24 артистов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт госзакупок.
Самый большой гонорар за выступление получит Валерий Меладзе — 3,3 миллиона рублей. Певец даст два мини-концерта у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе. Каждое из выступлений будет длиться не более 20 минут. Тамара Гвердцители получит за своё выступление 1,76 миллионов рублей, гонорар на такую же сумму получит Елена Темникова. Певица Бьянка также получит за концерт 1,76 миллиона рублей. 1,32 миллиона рублей заплатят Владу Соколовскому и Дакоте. Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай» получит гонорар в размере 1,2 миллиона рублей. Музыкальный лейбл «Блэк Стар», представляющий Тимати и ещё 12 музыкантов, заработает 1,1 миллиона рублей. Такую же сумму получит рэп-исполнитель Джиган. Группа «Пицца» заработает на выступлении в День города 880 тысяч рублей. В десятку музыкантов с самыми крупными гонорарами, выступающими на празднике, вошёл диджей Feel. Он получит 770 тысяч рублей.
Заказчиком концертов выступает Государственное автономное учреждение культуры «Московская дирекция массовых мероприятий». 10 сентября российская столица отметит 870 –летие.
Иисус Христос Тимати Тамара Гвердцители Валерий Меладзе Еще 3 тега
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Федеральное агентство новостей